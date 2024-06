Credito al consumo in accelerazione (+10%) nei primi quattro mesi del 2024

(Teleborsa) - Il, in forte accelerazione ad inizio 2024, si conferma, che continua ad essere caratterizzato da un clima di incertezza e tassi d’interesse elevati, che hanno condizionato la domanda e inasprito i criteri di concessione dei prestiti da parte delle banche. E' quanto emerge dalla 56a edizione dell’Il credito al consumo, dopo aver tenuto bene nel 2023 (+4,9%) per la forte crescita del finalizzato auto (+14,1%) e per il buon andamento degli altri prestiti finalizzati come elettronica, elettrodomestici e beni per l'efficienza energetica di casa (+5%), ha accelerato nei primi mesi del 2024 (+10,1%) grazie al recupero dei prestiti personali (+11,3%).È proseguita la crescita dei finanziamenti(+14,3%) e degli altri finanziamenti finalizzati (+1,7%) sulla scorta del buon andamento dei beni durevoli. Tornano in territorio positivo anche le(+4,1%, dopo il -3,7% del 2023). Infine, ladello stipendio/pensione riduce la flessione (-1,2% nei primi quattro mesi del 2024, era -5,2% nel 2023) grazie all’evoluzione positiva delle erogazioni a pensionati.A conferma dei comportamenti cauti, si rileva una, in particolare per quelli a maggior valore: prestiti personali (12.800 euro), cessione del quinto dello stipendio/pensione (17.800 euro) e finalizzati per auto/moto erogati da operatori (13.000 euro).Prosegue lache fa segnare un -11,1% nei primi quattro mesi del 2024, dopo un 2023 in pesante contrazione (-37,8%), che ha fatto eco ad un dato negativo sulle compravendite residenziali (-9,6% nel 2023 e -7,2% nel primo trimestre 2024). Analogamente al credito al consumo, anche(125.000 euro nei primi mesi del 2024, era 138.000 euro nel 2022). Dal 2023 si osserva un(86% nei primi mesi del 2024 dal 74% del 2023) anche per effetto della forte ripresa delle surroghe (+69% nel 2023), che prosegue nei primi quattro mesi del 2024 (+61,3%).Dal lato della, si conferma la di crescita d'(agenti e broker) ed il ricorso ai, sia per i mutui immobiliari, sia per le forme tecniche di credito al consumo,Da segnalare anche il, sia nell’ambito dei mutui immobiliari (l’incidenza dei mutui d’acquisto di abitazioni green si porta al 12%, dall’11% del 2022), sia nel credito al consumo (la quota di finanziamenti finalizzati per mobilità sostenibile degli operatori multiprodotto è pari al 15% nel 2023, dal 13% del 2022, e quella dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni per l’efficientamento energetico delle abitazioni è pari al 22% sul valore totale dei finanziamenti in ambito casa, dal 21% del 2022).Nell’ultimo trimestre 2023 e primo trimestre 2024sia dei mutui sia del credito al consumo, dopo tre trimestri di relativa stabilità. La qualità del credito rimane comunque elevata e su valori fisiologici.per l’economia italiana - si sottolinea - segnato dal passaggio dalle grandi turbolenze e difficoltà dell'ultimo quinquennio verso un percorso che dovrebbe garantire. La velocità e l'intensità del rientro dale, contemporaneamente,, rappresentano sfide significative. In prospettiva la crescita del Pil resterebbe attorno l’1% negli anni di previsione e l’inflazione si stabilizzerebbe attorno al 2%, con un grado di incertezza che resta elevato per il persistere di rischi geopolitici. In questo quadro, ilanche se a ritmi moderati, sia a fini di consumo sia per l'acquisto di abitazioni. Con unache torna ad essere espansiva, la crescita del credito complessivo potrà beneficiare nel biennio 2025-2026 anche della progressivaapplicati ai finanziamenti, che tuttavia rimarranno elevati e stabilmente sopra ai valori pre-covid.In un contesto operativo più complesso e con una crescita delle masse modesta,per lo sviluppo del settore. La digitalizzazione dei processi e dei canali di erogazione è infatti cruciale perdi gestione delle pratiche, consentendo agli operatori di rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione e caratterizzato dalla presenza di operatori non tradizionali.