Vacanze e prestiti: erogati 100 milioni euro in soli tre mesi

(Teleborsa) -nei primi tre mesi dell’anno il peso percentuale delle richieste di prestiti personali destinati a coprire spese legate alle vacanze è aumentato del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno arrivando ad un importo erogato, secondo le stime dei due comparatori, di oltre 100 milioni di euro nel corso del solo primo trimestre 2025.Lo rileva l’analisi di Facile.it e Prestiti.it dalla quale emerge che il primo dato interessante che emerge analizzando l’identikit dei richiedenti è che i prestiti personali destinati a coprire le spese legate ai viaggi sono particolarmente diffusi tra i più giovani tanto è vero chequasi una richiesta su tre fa capo ad un under 30. Anche l’età media di chi ha presentato domanda per questa tipologia di prestito nei primi tre mesi dell’anno supera di pocoAncora molto importanti le differenze tra uomini e donne; a presentare domanda di finanziamento per questa finalità è nella maggior parte dei casi un uomo (72%)medio disponibile online per un prestito personale sia sceso del 3% in un anno, passando dal 10,5% del primo trimestre 2024 al 10,17% del 2025. Anche questo, probabilmente, ha favorito l’aumento delle richieste.spiegano gli esperti di Facile.it. "Questo permette di ricorrere ad un prestito personale anche per spese che possono sembrare voluttuarie, come una vacanza, ma che non necessariamente devono essere eliminate dai programmi familiari, bensì gestite in maniera corretta. Ricorrere al