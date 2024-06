EBA: banche europee resilienti nonostante l'emergere di rischi di credito

(Teleborsa) -ha pubblicato oggi il, un report che fornisce informazioni su redditività e rischi dei maggiori Istituti di credito europei ed un'indagine qualitativa semestrale con le aspettative delle banche per le tendenze e gli sviluppi futuri.Il rapporto mostra che lea beneficiare di, che migliorano ulteriormente la loroe la loro posizione patrimoniale, ma i, con un aumento dei. La maggior parte delle banche intervistate prevede un ulteriore deterioramento della qualità degli attivi, nei prestiti alle PMI e nel credito al consumo nei prossimi 6-12 mesi.nel primo trimestre del 2024, con un rendimento del capitale proprio(10,4% un anno fa). Isi sono ulteriormente ampliati(+3 punti base su trimestre). Nel contesto dell’allentamento monetario e dei tagli dei tassi, le banche si aspettano che in futuro il margine di interesse e la redditività complessiva ne subiranno effetti negativi.nel primo trimestre del 2024,rispetto al quarto trimestre del 2023, e 20 punti base al di sopra del primo trimestre del 2023. La forte crescita organica del capitale, nell'ultimo anno, ha compensato l'aumento dei requisiti patrimoniali (principalmente a causa del maggiore buffer di capitale richiesto in funzione anticiclica).Quanto alla provvista, il, ha registrato unfavorendo i titoli di debito pubblici piuttosto che la liquidità.Sul fronte degli, le banche hanno ulteriormentespecie quelli alle PMI (-0,8%) ed i mutui (-0,3%). Ciò è stato in parte controbilanciato dallae dei prestiti legati agli immobili commerciali.Cresce anche il rischio legato aiche sonosu base trimestre (+7 miliardi di euro), con un rapporto dell'1,86% sul totale. L’aumento dei crediti deteriorati è stato ampio, ma l’aumento maggiore è stato segnalato per il segmento delle PMI. Anche ildelle banche è, a livelli mai visti dalla pandemia. A livello meramente operativo, vanno crescendo i rischi informatici e la sicurezza dei dati, che si attestano al primo posto.