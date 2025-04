Dazi, S&P: riassicuratori alla prova della flessione dei mercati, europei i più esposti

(Teleborsa) - Ladeglista avendo un impatto anche sul settore delle. Le decisioni distanno infatti spingendo riassicuratori e assicuratori europei a prepararsi all'impatto dei dazi doganali. Secondo un report di, infatti, l'effetto pronunciato sui mercati dei capitali negli Stati Uniti, in Asia e in Europa, starebbe influenzando gli investimenti dei riassicuratori che potrebbero essere più colpiti dai dazi rispetto ad altri rischi."I dazi influenzerebbero i nostri rating e le nostre prospettive sui riassicuratori europei solo se la flessione del mercato dei capitali persistesse o se le perdite economiche superassero le nostre attuali aspettative", ha spiegato, analista del credito di S&P Global Ratings. Lo stress test di S&P ha infatti rivelato che lo stress del mercato azionario avrebbe l'effetto più pronunciato sui rating dei riassicuratori europei."Attualmente consideriamo il settore riassicurativo europeo stabile, anche grazie al robusto surplus di capitale, che prevediamo supererà inel periodo 2025-2026", ha aggiunto Kudszus. Lo studio ha però rilevato che nonostante questa stabilità, una prolungatapotrebbe compromettere idei riassicuratori europei. I rischi di investimento sono in genere più pronunciati per le compagnie di assicurazione vita rispetto a quelle non vita o riassicurative, sottolinea S&P.Lo stress del mercato azionario avrebbe l'effetto più significativo sulle compagnie di riassicurazione europee sebbene la loro allocazione deglitenda a essere prudente. Lo stress test ha rivelato che uno stress moderato influenzerebbe circa il 10% deidelle compagnie di riassicurazione in Europa, Medio Oriente e Africa.