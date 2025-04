Banche europee poco esposte a dazi USA. Italia sopra la media

(Teleborsa) - Lemostrano un'statunitensi: oltre il 70% del credito alle imprese è destinato a settori per i quali il calo dei ricavi stimato è inferiore all'1%, mentre la quota verso quelli con riduzioni stimate superiori al 3 per cento è limitata. È quanto emerge da un focus del primo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria del 2025 della Banca d'Italia, che analizzato l'esposizione del sistema bancario a un ipotetico rialzo uniforme dei dazi di 25 punti percentuali su tutte le importazioni statunitensi di merci provenienti dall'UE.L'edell'area euro. Contribuiscono il maggiore orientamento alle esportazioni, in particolare verso gli Stati Uniti, del sistema produttivo nazionale e la più elevata concentrazione del portafoglio dei prestiti bancari verso alcuni settori manifatturieri particolarmente colpiti, come quelli della produzione di prodotti alimentari, di macchinari e della metallurgia.I sistemi bancari di altri paesi con una forte vocazione all'esportazione di beni, le cui imprese risultano analogamente penalizzate dai dazi, sono relativamente meno vulnerabili, soprattutto a causa del maggiornel proprio portafoglio di prestiti alle imprese. In, ad esempio, circa un terzo dei finanziamenti alle aziende è erogato verso questo settore, mentre in Italia tale quota è di poco superiore a un decimo.La distribuzione dell'esposizione di ciascun intermediario ai settori più colpiti dai dazi mostra che in aggregato i, si legge nel rapporto. In vari sistemi creditizi, incluso quello italiano, il valore dell'esposizione media ponderata è superiore alla mediana, suggerendo che i gruppi bancari di maggiore dimensione forniscano una quota più ampia di finanziamenti ai settori più colpiti dai dazi (e in generale alle imprese esportatrici).L'aggregazione a livello settoriale potrebbe tuttavia rendere meno evidenti alcuniai dazi, sottolinea Banca d'Italia. Sulla base di informazioni più dettagliate, disponibili solo per l'Italia, relative alle esportazioni e al fatturato a livello di singola impresa, viene stimato che la quota di prestiti alle aziende con un calo dei ricavi superiore al 5% - un valore che in passato ha segnalato possibili problemi di solvibilità delle imprese - sarebbe comunque contenuta (circa il 3%).