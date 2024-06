ESI, nuova commessa da 4,2 milioni in Piemonte

ESI

(Teleborsa) -, Società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia e all’estero, ha sottoscritto in data odierna, un contratto, da realizzarsi nella provincia di Alessandria, commissionato da un primario operatore internazionale del settore energia.La commessa consiste nella progettazione, realizzazione e installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5 MWP nella Regione Piemonte.L’importo della commessa, pari a circa Euro 4,2 milioni, sarà di competenza degli esercizi 2024 e 2025.