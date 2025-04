Edil San Felice, nuova commessa da 16,2 milioni di euro da Aspi

Edil San Felice

(Teleborsa) -, primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata una commessa da, nell’ambito di un accordo quadro di durata quadriennale, dal valore di 16,2 milioni di euro (di cui 4,3 milioni per oneri della sicurezza) per lavori di manutenzione straordinaria.In particolare, l’aggiudicazione riguarda la quota pari al 42% del Lotto 4, del quale la Società è risultata aggiudicataria in qualità di consorziata del Fenix Consorzio Stabile Società Consortile A R.L. Edil San Felice è stata designata come unica esecutrice ed effettuerà i lavori nella misura del 100%.L’accordo prevede lavori di consolidamento del corpo autostradale e interventi evolutivi di manutenzione straordinaria di opere e componenti sulle tratte di competenza delle. In questo senso, Edil San Felice interverrà attraverso consistenti lavori evolutivi sulle opere esistenti con l’obiettivo di prolungare la vita utile delle stesse. I lavori saranno quindi finalizzati a incrementare le prestazioni in termini di, anche attraverso lavori di impermeabilizzazione, migliorare la durabilità dei materiali, eliminare le cause del precoce degrado e aumentare la performance di sostenibilità delle componenti."L’acquisizione di questa commessa – commenta, CEO di Edil San Felice – conferma ulteriormente la volontà di consolidare la posizione di leadership di Edil San Felice all’interno dei propri settori “core”, rappresentati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e autostrade. Il graduale percorso di diversificazione, avviato nel 2024 tramite l’ingresso nel settore ferroviario e proseguito a inizio 2025 con l’acquisizione di un’importante commessa nel settore aerospaziale, rappresenta certamente una priorità strategica per la Società, ma verrà perseguita parallelamente al consolidamento nei nostri mercati principali, dove continuiamo ad intravedere un’importante crescita della domanda in linea con la necessità di disporre di infrastrutture stradali affidabili e sicure per i cittadini".