ESI, EnVent conferma target price di 2,5 euro e rating Outperform

ESI

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM conferma aper azione ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, e ribadisce la" visto l'upside potenziale del 69% sul prezzo attuale.Dall'ultimo aggiornamento, gli analisti affermano che ESI ha annunciato l'acquisizione di una società veicolo autorizzata a sviluppare un impianto fotovoltaico da 3 MWp. L'intero progetto, incluso il sito dell'impianto, richiederà un investimento di 3 milioni di euro. L'inizio dei lavori è previsto per aprile 2025, con il completamento previsto entro la fine dell'anno. Questo accordo rappresenta il primo passo per ESI verso ilViene fatto notare che nel 2024 la domanda globale di energia ha registrato un'accelerazione, con un consumo di elettricità cresciuto quasi a una velocità doppia, trainato dalle esigenze di raffreddamento, dall'attività industriale e dall'espansione dei data center e dell'intelligenza artificiale. In, il mercato fotovoltaico è cresciuto del 30%, aggiungendo 6,8 GW di nuova capacità, principalmente da impianti di grandi dimensioni, mentre le installazioni residenziali hanno registrato un calo. Si prevede che il decreto FER X, che introdurrà incentivi per un massimo di 10 GW di nuova capacità rinnovabile tramite aste e sistemi di accesso diretto, innescherà unaEnVent ha aggiornato ed esteso le stime per ESI al 2027, tenendo conto dei risultati del 2024, del portafoglio ordini di fine anno e del. Le ipotesi riviste riflettono una traiettoria più graduale dei ricavi e un miglioramento della redditività, incorporando anche l'aumento dei costi operativi legato alle nuove attività IPP e gli investimenti necessari per implementare la pipeline pianificata da 20 MW.