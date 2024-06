Fincantieri, lunedì parte l'aumento di capitale. Prezzo azioni fissato a 2,62 euro

Fincantieri

BNP PARIBAS

Intesa Sanpaolo

Jefferies

JPMorgan

Mediobanca

(Teleborsa) -di, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, che avrà luogo daa giovedì 11 luglio, con diritti negoziabili su Euronext Milan fino al 5 luglio.Il CdA ha fissato aper azione ildell'aumento di capitale, che incorpora unodelle azioni Fincantieri sulla base della chiusura di ieri. Fincantieri emetterà 152.419.410 nuove azioni da offrire in opzione ai soci nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 possedute.L'aumento di capitale in opzione è perabbinati gratuitamente alle nuove azioni. Il prezzo di esercizio dei warrant è stato fissato a 4,44 euro per azione, con un premio del 14,9% sul Terp.Fincantieri ha sottoscritto ilrelativo all'aumento di capitale con, in qualità di joint global coordinators, che si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta in Borsa fino all'importo complessivo pari a circa 113,5 milioni di euro, pari alla differenza tra il controvalore complessivo e la quota di 285,8 milioni di euro, oggetto dell'impegno di sottoscrizione dell'azionista di maggioranzaPochi giorni fa la società ha effettuato unsu un rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, propedeutico all'aumento di capitale.