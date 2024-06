Intercos scende in Borsa dopo ABB su 6,8% del capitale

Intercos

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, che risente dell'(ABB) di The Innovation Trust sulsociale a 15,20 euro per azione.Il corrispettivo complessivo è stato pari a 98,8 milioni di euro e ildell'operazione è previsto per il 25 giugno. Dopo la conclusione dell'offerta, Innovation sarà titolare di unadel capitale sociale di Intercos.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 15,45 e successiva a quota 15,17. Resistenza a 15,95.