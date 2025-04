Intercos risolve consensualmente rapporto con Morena Maurizia Genziana

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, tenuto conto dell'intenzione manifestata da- Dirigente con Responsabilità Strategiche c.d. organizzativo (DIRS) della società, Group Chief Commercial Officer e Presidente della controllata Intercos America (IAM) - di, a far data dal 30 giugno 2025 si risolverà consensualmente il rapporto in essere con la stessa IAM.Nell'ottica di consentire un'efficiente alternanza nella, fino al 30 giugno Morena Maurizia Genziana affiancherà l'Amministratore Esecutivo Gianandrea Ferrari, Group Chief Commercial Officer, a far data dal 1° maggio 2025. Morena Maurizia Genziana detiene 79236 azioni della società.