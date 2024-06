Mercato immobiliare ancora fra luci e ombre: prezzi residenziale si stabilizzano

(Teleborsa) -nel primo trimestre 2024, in quanto i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie risultano ancora, anche se hanno interrotto la fase di rallentamento più pronunciata iniziata nella seconda metà del 2022.Secondo la stima preliminare diffusa dall', l’indice deiacquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, ha registrato uned un(era +1,8% nel quarto trimestre 2023).- si sottolinea - è alimentata soprattutto dall’andamento dei prezzi dellesu base annua (in decelerazione rispetto al +8,8% del trimestre precedente) , mentre i prezzi delle(in accelerazione).Questi andamenti si manifestano in un contesto dila flessione tendenziale registrata nel primo trimestre 2024 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale, dopo il -3,3% del trimestre precedente., la lieve flessione (-0,1%) è imputabile unicamente ai prezzi dellechementre quelli delle abitazioni esistenti registrano una lieve crescita (+0,2%)., sintesi di un aumento del 2,1% per le abitazioni nuove e una riduzione dello 0,2% per le abitazioni esistenti.