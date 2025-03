Emergenza abitativa, Invimit: "Recuperare patrimonio immobiliare residenziale pubblico in modo efficiente"

(Teleborsa) - "Siamo al lavoro sull'emergenza abitativa, sulla base delle indicazioni della Cabina di regia istituita al Mef per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Riteniamo innanzitutto utile ricordare che sul tema dell'housing, quando si parla di domanda e offerta, la domanda è frammentata mentre l'offerta è pressoché monolitica. Differenziare la domanda per tipo aiuta a individuare in quali ambiti concentrare l'intervento pubblico e in quali, invece, può intervenire il capitale paziente. Questo è il primo punto di cui tener conto nel cercare soluzioni al problema". È questo il contributo portato danel corso dell'incontro con un numero ristretto di stakeholder promosso dae daltenutosi questa mattina al Palazzo delle Esposizioni a Roma e che ha preceduto l'avvio dei lavori dellasul tema dell'emergenza abitativa."C'è poi un altro tema, che riguarda la sequenza degli interventi da attuare: bisogna partire dal settore non a mercato (ERP e social housing, intesa in modo restrittivo) – prosegue– per evitare che gli altri segmenti di mercato non trovino soluzioni. Ultima questione: esiste una ingente quantità di patrimonio immobiliare residenziale pubblico da recuperare in modo efficiente. E, in funzione del tipo di domanda, su cui attirare gli investimenti pubblici o privati. Occorre partire da lì".