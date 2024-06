Sciopero Borsa, Sileoni (Fabi): è vertenza aziendale, non referendum su azienda francese

(Teleborsa) - Le motivazioni del primo sciopero della storia dei dipendenti di Borsa Italiana "sono molto semplici, anche se qualcuno vuole assolutamente, essendo una un'azienda a prevalenza francese". Lo dice il segretario generale della Fabi,, in un'intervista a Radio InBlu.Secondo Sileoni, "parliamo ad esempio di mancanza di riconoscimenti da parte dell'azienda deglicontrattuali sottoscritti tra sindacati ed ABI qualche mese fa, oppure l'argomento che negli ultimi dieci anni ha colpito quasi tutte le banche italiane o quasi tutte le aziende collegate alle banche italiane, cioè quello della"."È una vertenza aziendale - ha ribadito - ma siccome c'è di mezzo l'azienda francese èe noi a questo giochino non ci stiamo, perché chiaramente gli interessi politici in questo momento sono tanti e ognuna delle parti politiche guarda in una direzione opposta rispetto a quella che è la realtà della situazione".Secondo il segretario generale della Fabi, "ci sono leanche in tempi brevi".