Premi fino a 1.840 euro per i dipendenti di Ing Bank Italia: accordo raggiunto con i sindacati

(Teleborsa) - Premi aziendaliAnche quest’anno, la trattativa sindacale condotta dacon i rappresentanti dell’azienda ha portato a un’intesa positiva, firmata oggi, che prevede l’erogazione del premio per i risultati relativi al 2024 a tutti i lavoratori della banca olandese attiva in Italia, con valori modulati su tre opzioni a scelta: welfare, cash o una combinazione delle due formule.L’importo massimo, per chi opterà per il versamento in conto welfare, sarà di 1.840,75 euro. Chi invece preferirà la sola erogazione monetaria riceverà 1.343,25 euro lordi, mentre la terza opzione prevede 746,25 euro in welfare e altri 746,25 euro lordi in contanti.L’importo del premio sarà versato con lo. Come da norme in vigore, la parte cash sarà soggetta a tassazione agevolata al 5%. A settembre 2024 erano stati definiti gli indicatori su cui si basa il premio, in linea quelli dell’anno precedente, confermato in misura uguale per tutti i livelli di inquadramento contrattuale. Per i lavoratori che nel 2024 hanno percepito redditi superiori a 80.000 euro, l’unica opzione possibile sarà quella cash. Tutti gli altri potranno effettuare la propria scelta entro il 28 aprile 2025 tramite la piattaforma Workday. In assenza di indicazioni esplicite, il sistema assegnerà automaticamente l’opzione cash.Tra i vantaggi previsti dall’accordo, spiccano anche le agevolazioni legate alla previdenza complementare: per gli iscritti ai fondi pensione aziendali Allianz e Previbank, l’azienda verserà un contributo aggiuntivo pari al 3,5% del premio, calcolato sull’intero importo secondo l’opzione selezionata. Il credito welfare sarà spendibile sulla piattaforma Edenred dal 19 maggio al 30 novembre 2025."È un premio importante che conferma il lavoro profuso da tutti i dipendenti di Ing. Sostanzialmente confermiamo le cifre dell'anno scorso nonostante un anno pieno di investimenti per il futuro, una nuova app e marketing. La novità per il 2025 è il riconoscimento pieno del premio anche con una valutazione parzialmente sufficiente", commenta il coordinatore