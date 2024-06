d'Amico, contratto di time-charter per una delle sue navi a nolo "estremamente profittevole"

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un, con inizio previsto tra la fine del secondo trimestre 2024 e l’inizio del terzo trimestre 2024,, con una controparte affidabile e ad un nolo giornaliero molto profittevole.A seguito della conclusione di questo contratto di time-charter, DIS stima di avere la seguente: H2 2024: 36% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 27.472/giorno; FY 2025: 18% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 24.658/giorno; FY 2026: 12% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 23.560/giorno."Sono lieto di annunciare la conclusione di questo ulteriore contratto di noleggio a tre anni con una controparte rinomata ed affidabile - ha commentato l'- Grazie ai recenti contratti di time-charter che abbiamo annunciato, abbiamo. Crediamo fermamente nelle prospettive positive del nostro settore, e le alte tariffe che abbiamo ottenuto con questi contratti a lungo termine recentemente firmati sono una chiara indicazione di questa forte prospettiva di mercato".