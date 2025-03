d'Amico, utile 2024 in leggero calo a 189 milioni di dollari. Payout al 40%

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha riportato undi 188,5 milioni di dollari nel, trainato da un forte mercato delle navi cisterna durante tutto l'esercizio. Tale risultato è inferiore all'utile netto di 192,2 milioni di dollari registrato nell'esercizio precedente. Questa variazione è principalmente attribuibile a un mercato dei noli meno robusto nella seconda metà del 2024, combinato con un incremento nella copertura time charter a tariffe medie leggermente ridotte. Escludendo i proventi dalla vendita di navi e le voci finanziarie non ricorrenti, l'di DIS è stato pari a 184,7 milioni di dollari nel 2024, rispetto a 196,7 milioni di dollari nell'esercizio precedente.DIS ha ottenuto un risultato operativo lordo () di 260,9 milioni di dollari nel 2024, rispetto a 277,6 milioni del 2023, con flussi di cassa operativi positivi pari a 258,7 milioni di dollari nel 2024, rispetto ai 292,9 milioni dell'esercizio precedente. Inel 2024 sono stati di 488,2 milioni di dollari, rispetto a 539 milioni nell'esercizio precedente. La riduzione dei ricavi lordi rispetto all'esercizio precedente è attribuibile principalmente alla minore esposizione al mercato spot e al minor numero di navi equivalenti impiegate."Guardando al futuro, le potenziali- ha detto l'- Un accordo di pace in Ucraina potrebbe portare alla revoca delle sanzioni contro la Russia, e una risoluzione a Gaza potrebbe comportare una normalizzazione dei transiti nel Canale di Suez, potenzialmente riducendo la domanda misurata in tonnellate-miglia, per le nostre navi. Tuttavia, prevediamo che alcuni ulteriori fattori mitigheranno gli impatti negativi sul mercato. Infatti, se i transiti nel Canale di Suez dovessero riprendere, ci attendiamo un aumento delle importazioni europee di prodotti raffinati dal Medio Oriente e dall'Asia"."Inoltre, un accordo di pace in Ucraina potrebbe non comportare la revoca delle sanzioni alla Russia da parte dell'Europa e dovrebbe accelerare la demolizione di una flotta fantasma sempre più vecchia, contribuendo a stabilizzare il mercato - ha aggiunto - Inoltre,sulle esportazioni di petrolio iraniano potrebbero generare la sostituzione dei barili persi da questo paese con petrolio da paesi non sanzionati, beneficiando principalmente il mercato delle navi VLCC, con ricadute positive anche per le altre tipologie di petroliere".Il Consiglio di amministrazione ha proposto alla prossima Assemblea Annuale degli Azionisti l'approvazione di unlordo di 0,2940 dollari per azione emessa e in circolazione (0,2499 dollari netti, dopo la deduzione della massima ritenuta d'acconto applicabile del 15%), equivalente a circa 35 milioni di dollari, previsto in pagamento nel mese di maggio 2025. Ciò porterà il totale deldi DIS a circa il 40% del risultato netto consolidato della società nel 2024, conteggiando sia dividendi sia riacquisti di azioni proprie.