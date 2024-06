Elena Silva nominata CEO di Burson in Italia

(Teleborsa) -. Leader globale della comunicazione capace di creare valore attraverso il governo della reputazione, Burson affiancherà aziende e organizzazioni di ogni settore con team altamente specializzati, tecnologie d’avanguardia e creatività innovativa. In Italia, la società è presente con sedi a Milano e a Roma.Elena Silva,, negli ultimi 15 anni ha guidato due delle più importanti agenzie di pubbliche relazioni in Italia nel loro percorso di trasformazione in powerhouse di comunicazione integrata, contribuendo a ridefinire il benchmark delle società di consulenza in comunicazione nel nostro Paese. Advisor per la C Suite di alcune tra le principali aziende e organizzazioni italiane e internazionali, Silva ha seguito clienti nei più svariati settori; dall’healthcare al food & beverage, passando per il tech, i servizi finanziari e l'automotive, solo per citarne alcuni., ha dichiarato: "Il governo del capitale reputazionale è al cuore della nostra promessa ai clienti. Sono certo chefacendo proprio l’impegno a far sì che Burson sia un motore per la crescita e la generazione di valore sia per i nostri clienti, sia per i nostri talenti"., commenta: "Burson si posiziona sul mercato come soggetto innovativo che fa leva sull’esperienza di un team altamente qualificato, sull’accesso a piattaforme tecnologiche in grado di ridefinire il concetto del governo della reputazione e su un approccio alla creatività che diventa linguaggio attraverso il quale le organizzazioni possano esprimere appieno il potenziale d’ingaggio dei propri stakeholder.e orgogliosa del team di professionisti con una expertise senza eguali sul mercato come quello della nuova Burson Italia. Ringrazio Sergio Pisano per il ruolo svolto in Hill & Knowlton e per il suo preziosissimo contributo nel creare questo gruppo di lavoro".Sergio Pisano, ex CEO di Hill & Knowlton, ha deciso di lasciare il gruppo per perseguire altre opportunità.