Il Sole 24 ORE, Federico Silvestri nominato Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il neoeletto CdA de, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha nominato. Alla Presidente Maria Carmela Colaiacovo sono state conferite le deleghe in materia di rappresentanza istituzionale della società.Dopo aver iniziato la sua carriera in, Silvestri ènella divisione Radiocor. Tra le successive esperienze più significative, ha poi partecipato alla start-up di e.Biscom, poi divenuta Fastweb, ed ha lavorato in RCS Mediagroup e all'Agenzia Ansa. Tornato a far parte del Gruppo 24 ORE dal 1 ottobre 2018, ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale Media & Business con responsabilità sulle aree Publishing & Digital de Il Sole 24 Ore, Radio 24, Radiocor e della concessionaria di pubblicità 24 Ore System. Oltre a questo incarico, per il Gruppo 24 ORE è Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura, Amministratore Delegato de Il Sole 24 ORE U.K. e Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi della quale ha curato nel 2020 la start-up.Il Consiglio di Amministrazione ha istituito i Comitati endoconsiliari e ne ha nominato i componenti e i relativi Presidenti. Per il Comitatoè stata nominata Presidente Franca Brusco e membri dello stesso Gaia Griccioli e Secondina Ravera. Per il Comitato perè stata nominata Presidente Gaia Griccioli e membri dello stesso, Franca Brusco e Maurizio Stirpe.Per il Comitato sul Rispetto delladel Gruppo 24 ORE è stato nominato come Presidente Francesco Somma e come componenti dello stesso Maurizio Stirpe e Martina Cecchi. Infine, sono stati nominati i membri del Comitato, del quale è stata nominata come Presidente Secondina Giulia Ravera e come componenti dello stesso Paolo Scudieri e Luca Dondi dall'Orologio.Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'nelle persone di Michela Vecchi come Presidente, Domenico Antonio Italiano e Marco Fazzini come componenti dello stesso.