UNGCN Italia: Marco Frey passa il testimone della presidenza a Filippo Bettini

(Teleborsa) - I Membri Fondatori dellosi sono riuniti perche guiderà la rete locale delper il prossimo triennio.è il. Il Sustainability Senior Advisor di Pirelli & C., che lascia la guida del Network dopo oltre dieci anni di impegno ed attività.Con queste parole,a nuovo Presidente dell’UN Global Compact Network Italia: "Ringrazio il Presidente Marco Frey per aver accompagnato il Network per un lungo tempo, guidandoci fino al punto in cui siamo oggi, e. Da parte mia, tutto l’impegno a mettere la mia esperienza manageriale al servizio dell’organizzazione. Alla mia presidenza, si affianca poi una vicepresidenza che sarà in capo ad Elena Semenzin, Professoressa associata presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, e rispetto alla quale ho una complementarità – non solo di genere - ma anche di background e sul piano delle competenze".Il nuovo Board of Director si compone di 9 Consiglieri, di cui 7 esponenti di realtà business e 2 rappresentanti del mondo non profit e accademico.Di seguito, l’: Filippo Bettini, Pirelli & C.; Cristina Bombassei, Brembo; Massimo Ceriotti, Fondazione Sodalitas; Roberto Randazzo, Legance – Avvocati Associati; Renata Mele, Leonardo; Matteo Tanteri, Snam; Barbara Terenghi, Edison; Elena Semenzin, Università Ca’ Foscari di Venezia; Carlotta Ventura, A2A.invece, continuerà ad essere l’Executive Director di UNGCN Italia: "Ci saranno diverse sfide con il rinnovo della Governance: la prima è quella del cambio di un Presidente storico che ci ha accompagnato sin dalla nascita del Network e, quindi, la costruzione di una nuova armonia con i nuovi Board Member e con il nuovo Presidente. Questo è anche; quindi, sarà importante che il nuovo Consiglio Direttivo abbia un impegno costante e continuativo sulle tematiche. Infine, una opportunità sarà quella di avere nuovi settori di intervento, nuove idee e nuove persone impegnate; quindi, possibilmente, un’innovazione continua".L’Assemblea Generale per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo ha registrato la partecipazione attiva di oltre il 70% dei Membri Fondatori e si è tenuta a Milano presso la sede di Edison.