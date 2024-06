Luiss Research Day 2024: la comunità accademica riflette su AI e regolamentazione Ue

(Teleborsa) - Cosa fa Google o altra big tecnologica con i dati personali raccolti dalla sua piattaforma? Da chi e come vengono usati questi dati? Ilè attualmente dominato da, che controllano ecosistemi digitali formati da numerosi prodotti e servizi, che consentono loro diper demografia, interessi e località. Questi dati hanno un valore significativo per i siti web di terze parti, che li usano per la fornitura di offerte o servizi personalizzati. Ma come avviene questo processo? E si rispettano tutte le regole della concorrenza e della privacy?Questi i temi al centro del, svoltosi questa mattina presso The Dome, il Campus della Luiss, con la partecipazione di accademici, professionisti e autorità per unaalla luce dell’approvazione dell’e del. Ospite d'onore dell'evento, vincitore delSono intervenuti, tra gli altri, anche, Presidente Università Luiss, il Rettore, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. E ancora, hanno partecipato, Prorettore per la Ricerca dell'Università Luiss,, rispettivamente Commissaria e Capo Economista dell'AGCM,, Direttrice Trasformazione Digitale e Dati della Commissione Europea – Centro Comune di Ricerca,, Professoressa di Economia Applicata del Massachusetts Institute of Technology e Lluís Saurí-Romero, Capo Economista della Concorrenza (ad interim) della Commissione Europea.Ilha affrontato il tema delle, evidenziando il dominio delle grandi aziende come Google e Apple e il loro impatto sulla privacy e la sicurezza dei dati personali. Al centro del suo intervento il ruolo del cooperativismo e del volontarismo nel contrastare il potere monopolistico e l'importanza di regolamentazioni come il Digital Market Act adottato dall'Unione Euroipea per promuovere la concorrenza equa.Proprio analizzando il, Tirole ha messo in luce come il controllo del mercato delle app e le pratiche di self-preferencing influenzino la competitività. L’economista ha operato unindustrialepiù liberale, e quello, più regolamentato, evidenziando l'equilibrio necessario tra innovazione e protezione dei consumatori. Di qui,nel regolare lo sviluppo etico dell'intelligenza artificiale per prevenire discriminazioni. Tirole ha proposto anchedelle grandi aziende tecnologiche, invitando allatra regolatori, accademici e professionisti per creare un ambiente digitale più equo e sostenibile, riflettendo sulle implicazioni etiche e sociali delle pratiche nel mercato digitale.Per il Premio Nobel "occorre, alzando il livello degli investimenti, ma anche. In Europa non investiamo molto sull'high-tech, gli investimenti avvengono soprattutto nel mid-tech e questo non è un buon modo per prepararci al futuro. Dunque,". "Ci sono diversi modi per raggiugere questo obiettivo - ha sottolineato Tirole - avendoin modo simile a come si fa in USA, focalizzandosi sull'. Anche laè un elemento molto importante, istituzioni come la European Research Council sono essenziali ed andrebbero potenziate. Inoltre, è essenziale ile sono molto felice di vedere che la Luiss sia facendo molto bene"."Questo convegno ci ha mostrato tanti aspetti interessanti del mondo attuale e futuro. Uno, in particolare, mi ha colpito: l'influenza che può avere l'intelligenza artificiale sulle scelte del consumatore. Un'influenza che è stata misurata con criteri davvero significativi, che ci mostrano quanto questa influenza ci sia e quanto pieghi le regole del mercato. Oggi, dobbiamo fare i conti con una concorrenza che non è più libera, ma viene influenzata dall'uso di algoritmi", ha commentato, Presidente della Luiss School of Law.Secondo, Rettore dell'Università Luiss, "l'Intelligenza artificiale ormai è diventata pervasiva. Per questo motivo, dobbiamo essere consapevoli che sarà sempre con noi, impatterà su tutte le professioni e, dunque, non può non essere gestita e regolamentata. Sotto il punto di vista della formazione, dobbiamo imparare a governarla e, quindi, studentesse e studenti debbono acquisire gli strumenti che permettano loro di interfacciarsi con queste macchine sempre più intelligenti".Nel corso dell’evento, sono stati conferiti dal Rettore Andrea Prencipe e dal Prorettore per la Ricerca Stefano Manzocchi i, un riconoscimentoper la loro attività di ricerca accademica negli anni 2023 e 2024. Nel dettaglio, per il Dipartimento di Economia e Finanza sono stati premiati(2023) ed(2024); per Scienze Politiche,(2023) e(2024); per Giurisprudenza,(2023) e(2024); per Impresa e Management,(2023) e(2024). Il riconoscimento, legata all’attività dei Centri di Ricerca, è stato infine consegnato a, Direttore del Casmef - Centro Arcelli per gli Studi Monetari E Finanziari (2023) ei, Direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” e prossimo Rettore Luiss (2024).