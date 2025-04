Snam, S&P migliora rating ad "A-"

Snam

(Teleborsa) -ha migliorato da "BBB+" ad “A-" il rating di, affermando il rating di breve termine "A-2". L’upgrade, spiega una nota, segue il recente miglioramento del rating sovrano dell'Italia e riflette il solido merito di credito di Snam, la sua leadership nelle infrastrutture energetiche europee e un comprovato track record nelle performance operative.L’upgrade del rating conferma inoltre il riconoscimento da parte del mercato del posizionamento strategico di Snam nello sviluppo di una rete infrastrutturale paneuropea multi-molecola a supporto della transizione energetica e della sicurezza degli approvvigionamenti, nonché della solidità finanziaria e della stabilità del modello di business della Società.Nella definizione del nuovo rating di Snam, S&P ne ha riconosciuto la solida performance operativa nel 2024, il costante impegno rispetto alla disciplina finanziaria e gli investimenti strategici, tra cui la recente acquisizione di una partecipazione del 24,99% in Vier Gas Holding (VGH), che detiene indirettamente Open Grid Europe, il principale operatore di reti di trasporto gas in Germania.L'outlook negativo, si legge nella nota, riflette la limitata flessibilità finanziaria rispetto al nuovo rating, dovuto a investimenti consistenti e alla politica dei dividendi."L'upgrade ad A-garantiti dal nostro modello di business, e segue l'annuncio dell'acquisizione del 24,99% di Open Grid Europe. Questo riconoscimento riflette inoltre la, che costituiscono il nostro impegno per il futuro”, ha detto