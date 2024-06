Simone lancia giornale online dedicato all'informazione giuridica

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha, quotidiano online dedicato all'informazione giuridica."Il Diritto", o più semplicemente "Il D", è un, società attiva nel campo dell'editoria giuridica e parte del gruppo Simone, che ambisce a diventare un punto di riferimento nell'informazione giuridica per i professionisti del settore, i cultori del diritto e tutti i lettori interessati a tali tematiche.L'iniziativa editoriale è finalizzata a, come dichiarato in fase di IPO, e a massimizzare il valore dei contenuti realizzati oltre la tradizionale pubblicazione dei libri cartacei, si legge in una nota. Gli investimenti sono estremamente ridotti grazie all'apporto prevalente delle redazioni interne al gruppo."Il D è una nuova sfida per il gruppo Simone che con questa operazione continua il suo percorso di crescita delineato in fase di IPO - ha commentato l'- Oltre ad aver creato una nuova testata online, che confidiamo possa diventare un punto di riferimento e uno strumento efficace per gli attori del settore legale, aumentiamo la nostra presenza sul web, creando un canale di vendita preferenziale tra gli utenti e i nostri manuali".