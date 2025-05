Eventi e scadenze del 9 maggio 2025

Venerdì 09/05/2025

(Teleborsa) -- Distretto MIND - Milano Innovation District - 3ª edizione della MIND Innovation Week, il festival annuale dedicato all'innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, promossa da Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner del distretto MIND. Parteciperanno ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico italiano e internazionale. L'edizione 2025 sarà guidata dal tema "Shapes of Innovation: l'energia delle idee"- Monaco di Baviera - L'evento rappresenta la più grande fiera sull'industria dell'energia solare e dello storage a livello internazionale, che riunisce oltre 1.450 espositori, attirando più di 110.000 visitatori da tutto il mondo. Sotto il motto "Connecting Solar Business", l'evento si concentra sulle ultime tendenze, sviluppi e modelli di business nel settore dell'energia solare, attirando professionisti del settore, inclusi produttori, fornitori, distributori, sviluppatori di progetti e start-up- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Reykjavík, Islanda - La Conferenza è co-organizzata dalla Banca centrale islandese e il Cen­ter for In­ter­na­tional Mac­roe­co­nom­ics della North­west­ern Uni­versity. Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, interviene con un keynote address giovedì 8. Interviene, tra gli altri, il Gov­ernatore della Bank of Eng­land, An­drew Bailey e il Presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams- Napoli - Alla convention dal titolo "L'attualità delle tutele previdenziali: riflessioni sul sistema notariato" parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Vincenzo Pappa Monteforte, i Ministri Marina Caldeone e Luca Ciriani e il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto- Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-febbraio 202510:30 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà a Via Caetani per la deposizione di una corona d'alloro sotto la lapide dell'on. Aldo Moro in occasione del 47° anniversario dell'uccisione dello Statista11:00 -- Palazzo Montecitorio - Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si svolge la Cerimonia di commemorazione del "Giorno della memoria", dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Intervengono il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa11:00 -- Nota sull'andamento dell'economia italiana - Mar. - Apr. 202517:30 -- Auditorium Parco della Musica, Roma - Al Premio Guido Carli 2025 saranno premiate alcune eccellenze in diversi ambiti, istituzioni, impresa, finanza, sport, cinema e altro. Promosso dalla Fondazione Guido Carli. La presidente Romana Liuzzo aprirà l'evento insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della prima trimestrale 2025 e relativa conference call alle ore 16.00- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 marzo 2025 - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio