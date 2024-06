TIM, fissato per il primo luglio il perfezionamento della cessione di NetCo

TIM

(Teleborsa) -ha fissato conper il prossimoila Optics BidCo.In conseguenza della definitiva separazione e delle necessità di tener conto degli effetti economici e patrimoniali dell'operazione, TIM haper prevedere che il CdA si riunisca il 31 luglio per esaminare i dati preconsuntivi al 30 giugno 2024 e il 26 settembre per l'approvazione della relazione intermedia sulla gestione. Resta al 13 novembre il CdA per l'approvazione dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2024.