Health Italia, deliberata cessione delle partecipazioni in Banca del Fucino e Rebirth

Health Italia

Rebirth

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, hadetenuta in, in favore di Sorgiva Holding, e dell'intera partecipazione detenuta in, ceduta congiuntamente a Sorgiva Holding e PFH, e in data odierna sono stati siglati i relativi contratti.Le operazioni si inseriscono nele focalizzazione della società sulle attività core, già avviato da tempo, e rientrano nel quadro degli accordi per la cessione del 47,76% del capitale e successiva OPA. In caso di mancato perfezionamento di tali accordi le cessioni saranno automaticamente risolte.Le cessioni sono effettuate a undi 2,13 euro per azione per Banca del Fucino e 1,80 euro per azione per Rebirth, in linea con le valutazioni fornite da esperti indipendenti. La società non ha indicato quante azioni ha nelle due società, non rendendo quindi noto l'incasso previsto dalle cessioni.