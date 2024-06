UE multa IFF per aver ostacolato le indagini su sospetto cartello

(Teleborsa) - Laha inflitto un'a International Flavors & Fragrances Inc. e International Flavors & Fragrances IFF France SAS (collettivamente IFF) per aver ostacolato un'ispezione della Commissione nel 2023. La Commissione ha riscontrato che durante l'ispezione, un dipendente senior dell'IFF hascambiati con un concorrente.A marzo 2023 la Commissione ha effettuato ispezioni presso le sedi delle aziende attive nel settore dei profumi di consumo. Nel corso dell'ispezione, ha chiesto di controllare i telefoni cellulari di alcuni dipendenti di IFF. Durante l'esame, ha rilevato che un dipendente senior aveva cancellato i messaggi WhatsApp scambiati con un concorrente contenenti informazioni aziendali. Ladella Commissione.Dopo l'individuazione,in modo proattivo con la Commissione durante e dopo l'ispezione. Inoltre, IFF ha collaborato aiutando la Commissione a recuperare i dati cancellati.A marzo 2024 la Commissione ha avviato un procedimento contro IFF per aver ostacolato le sue indagini, mentre IFF ha avviato unariconoscendo la propria responsabilità e accettando l'importo massimo dell'ammenda.La Commissione ha concluso che un'ammenda complessiva pari allo 0,3% del fatturato totale di IFF sarebbe al tempo stesso proporzionata e dissuasiva. Allo stesso tempo, la Commissione ha deciso di premiare IFF per la sua cooperazione proattiva durante e dopo l'ispezione. Ha quindi deciso di ridurre l'importo della sanzione del 50% e di imporre una sanzione di 15,9 milioni di euro, che rappresenta lo