Airbus a picco a Parigi dopo taglio stime esercizio

(Teleborsa) - A picco, che presenta alla Borsa di Parigi un pesante calo del 10,83%. A deprimere le azioni della big europea dell'aeronautica civile concorrono le peggiorate previsioni sull'andamento dell'esercizio. Airbus infatti ha annunciato ieri sera un, anticipandoa fronte degli 800 precedentemente indicati e un, ben al di sotto della forchetta indicata di 6,5-7 miliardi di euro. Il Free Cash Flow è indicato in 3,5 miliardi contro i 4 miliardi stimati in aprile.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 136,7 Euro. Supporto a 130,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 142,7.