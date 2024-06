Ascopiave, al via piano di acquisto di azioni proprie

Ascopiave

la società energetica

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, oggi 25 giugno,, conferendo apposito incarico all’intermediario autorizzato Equita SIM.Il Piano è stato avviato in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2024 che ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie, per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2023, per la parte non eseguita.Si segnala che alla data odierna la Ascopiave detiene complessivamente 17.608.506 azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,76% sui valori precedenti.