BasicNet avvia un nuovo buyback e conclude il precedente

(Teleborsa) -ha comunicato che si èapprovato dall’Assemblea della Società del 16 aprile 2024, il cui avvio era stato comunicato al mercato nella medesima data. In base a tale autorizzazione la Società ha acquistato 2.890.000 azioni, al prezzo medio di 6,339 euro, con un esborso di 18,3 milioni di euro.A seguito della delibera assembleare di, assunta in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di BasicNet ha deliberato diGli acquisti, effettuabili in una o più volte, potranno avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie pari al 20% del capitale sociale, per un, nel rispetto di tutti i limiti di legge e tenuto conto delle azioni proprie ad oggi già detenute.Il programma di acquisto di azioni proprie terminerà alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025.Ad oggi 18 aprile, la Società detiene complessivamente 7.399.300 azioni proprie, pari al 13,702% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, si muove in territorio negativo, che si attesta a 7,82 euro, con un calo del 2,74%.