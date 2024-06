FAE Technology, l'AD Lanza vende il 2,14% al fondo francese NextStage AM

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha comunicato che, a seguito dell'autorizzazione concessa perda Integrae SIM all'azionista di maggioranza GML Ventures, ha, a sua volta, approvato talein pari data.La richiesta di svincolo del Lock-Up è funzionale alla contestualeGML Ventures, società riconducibile all'AD Gianmarco Lanza, delle suddette 373.854 azioni ordinarie, corrispondenti alsociale, a un prezzo pari a 3,80 euro per azione, in favore di NextStage AM, fondo di investimento francese.Si tratta di unorispetto al prezzo di chiusura odierno (pari a 4,1 euro per azione).Mediante tale operazione, NextStage AM, già parte della compagine azionaria della società dal dicembre 2023, rafforza ulteriormente la propria posizione con, si legge in una nota.A marzo NextStage AM è scesa sotto la, vendendo parte delle azioni acquistate a fine 2023.