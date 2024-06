General Mills, outlook debole dopo quarto trimestre in calo

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 26 maggio 2024) conpari a 4,7 miliardi di dollari, diminuite del 6%; anche le vendite nette organiche sono diminuite del 6%. L'utile operativo di 779 milioni di dollari è sceso del 5%; l'utile operativo rettificato di 800 milioni di dollari è sceso del 10% a valuta costante. L'EPS di 0,98 dollari è sceso del 5%; L'di 1,01 dollari è sceso del 10% a valuta costante.Per l', lepari a 19,9 miliardi di dollari sono diminuite dell'1% rispetto all'anno precedente; le vendite nette organiche sono state inferiori dell'1% rispetto ai risultati di un anno fa, che erano cresciuti a doppia cifra. L'utile operativo di 3,4 miliardi di dollari corrisponde sostanzialmente ai risultati di un anno fa; l'utile operativo rettificato di 3,6 miliardi di dollari è aumentato del 4% a valuta costante. L'EPS di 4,31 dollari corrisponde essenzialmente ai risultati di un anno fa; l'di 4,52 dollari è aumentato del 6% a valuta costante."Abbiamonell'anno fiscale 2024, modificando i nostri piani e migliorando la nostra efficienza in risposta a un contesto operativo più impegnativo - ha affermato, presidente e amministratore delegato di General Mills - Abbiamo ottenuto un miglioramento delle prestazioni in termini di volume nella seconda metà dell'anno e generato livelli leader del settore di risparmi sui costi di gestione olistica del margine, consentendoci di proteggere il nostro investimento nel marchio pur mantenendo i nostri impegni di profitto e liquidità"."Mentre ci avviciniamo all'anno fiscale 2025, la nostraè accelerare la crescita organica delle nostre vendite nette, e in particolare la, offrendo esperienze straordinarie attraverso il nostro portafoglio di marchi leader", ha continuato Harmening.Per l', General Mills prevede un EPS rettificato compreso tra un calo dell'1% e un aumento dell'1%, rispetto alle stime di LSEG di un aumento del 3,7%. Inoltre, prevede che le vendite nette organiche oscilleranno tra un livello stabile e un aumento dell'1%.