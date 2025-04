USA, il PIL cala a sorpresa nel primo trimestre: -0,3% sequenziale

(Teleborsa) - Diminuisce inaspettatamente l'. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati preliminari, il PIL americano è sceso dello 0,3% su base trimestrale, in frenata rispetto ad una crescita del 2,4% del trimestre precedente e rispetto al +0,2% atteso dagli analisti."Rispetto al quarto trimestre, il calo del PIL reale nel primo trimestre ha riflesso una ripresa delle, una decelerazione della spesa dei consumatori e una flessione della, in parte compensati dalla ripresa degli investimenti e delle esportazioni", spiega il Bureau of Economic Analysis.Si è registrata una frenata dei, che segnano un +1,8% dal +4% del trimestre precedente. Le vendite finali reali agli acquirenti privati ??interni, la somma della spesa dei consumatori e degli investimenti fissi privati ??lordi, sono aumentate del 3,0% nel primo trimestre, rispetto a un aumento del 2,9% nel quarto trimestre.Il, una misura dell'inflazione, si attesta al 3,6% (dal 2,4%), mentre l'indice PCE core registra un +3,5%, rispetto al +2,6% del trimestre precedente e al +2,5% atteso dagli analisti.