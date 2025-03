Iren, Dal Fabbro: anticipiamo consolidamento Egea con capacità di estrarre valore da acquisizioni

Iren

(Teleborsa) - "Chiudiamo il 2024 approvandocon l'integrazione di Acquaenna e Sienambiente. Il consolidamento societario non solo accelera la crescita e rafforza la presenza territoriale del Gruppo, ma abilita anche nuovi progetti di sviluppo". Lo ha affermatodi, commentando i risultati 2024 "Questa, favorendo nuovi investimenti sui territori come lo sviluppo della rete di teleriscaldamento di Alessandria - ha aggiunto - Dal punto di vista finanziario nel corso dell'anno è cresciuto il peso della finanza sostenibile attraverso l'emissione di due nuovi Green Bond per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Inoltre, a gennaio 2025 abbiamo emesso il primo Bond Ibrido di Iren per un valore di 500 milioni di euro a supporto dello sviluppo inorganico"."I buoni risultati raggiunti, tra cui un'utile netto in crescita del 5%, ci consentono didell'8%, portandolo a 12,83 centesimi di euro per azione", ha detto Dal Fabbro.