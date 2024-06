Luiss Global Fellowship celebra l'eccellenza: riconoscimento a Luciano Floridi

(Teleborsa) -A ricevere lail prestigioso riconoscimento, giunto alla sua terza edizione, destinato alle personalità che si sono distinte a livello internazionale nei settori della cultura, dell’arte, dell’economia e della scienza, èfilosofo e Founding Director del Digital Ethics Center della Yale University.L’ingresso del Professore nel novero delle eccellenze globali della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali non è casuale. Romano, clcon il recente approdo a Yale, Floridi ha coronato una brillante carriera accademica, in cui la ricerca scientifica di alto livello ha sempre fatto il paio con la costante voglia di innovare, in Italia così come all’estero. In un mondo sempre più interconnesso, la Luiss intende promuovere il dialogo fra discipline diverse, mettendo in luce quelle personalità che, come il Professore Luciano Floridi, sappiano conciliare ricerca accademica, visione originale e capacità di innovazione.Ad aprire la cerimonia di premiazione, nel campus di Viale Romania,Presidente della Luiss. A seguire, l’intervento di Giuseppe Italiano, Professore di Computer Science dell’Ateneo, che introdurrà il Keynote Speech di Luciano Floridi, dedicato al rapporto fra AI e società nell’era contemporanea. Infine, a chiusura dell’evento, presieduto da Blerina Sinaimeri, Professoressa di Computer Science dell’Università, l’intervento di Paolo Boccardelli, neorettore della Luiss, che ha dichiarato:“In un mondo in cui la tecnologia evolve a una velocità superiore a quella dell’uomo, l’imperativo, per gli Atenei e per le imprese, deve essere governare il cambiamento, non subirlo. Per questo, è necessaria una formazione multidisciplinare che coniughi, in una prospettiva di ampio respiro internazionale, la missione formativa delle Università e le esigenze concrete delle aziende. Le innovazioni “disruptive” e pervasive come l’AI, che sono vere e proprie tecnologie abilitanti per il cambiamento, hanno bisogno di essere guidate – ha aggiunto– perché, se lasciate evolvere senza una visione, potrebbero generare trasformazioni che amplificano le disuguaglianze e non consentono una vera e propria crescita del benessere della società. Gli studi di filosofia e di etica nei domini tecnologici rivestono, quindi, grande importanza. Il Professor Floridi, grazie alla sua capacità di applicare i paradigmi della filosofia alle nuove tecnologie digitali e dell’IA, riflette le caratteristiche essenziali di questo modello, costituendo un indiscusso punto di riferimento non solo per tutta la comunità accademica, ma anche per quelle imprese che vogliono rispondere in anticipo alla profonda trasformazione del mondo del lavoro”, ha concluso il Rettore.