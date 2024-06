Petracca (Integrae SIM): multipli EGM a fortissimo sconto, ma società in salute

(Teleborsa) - L'inversione della situazione critica del mercato EGM "passa da unin grado di". Lo ha detto a Teleborsa, Responsabile Equity Research di Integrae SIM, a margine della presentazione a Montecitorio del report " Euronext Growth Milan: Companies and Investors Analysis "."I, sia i multipli EV/Sales che EV/EBITDA hanno degli sconti che continuano ad essere significativi e perdono valore anno dopo anno; entrambi hanno perso circa il 40% negli ultimi quattro anni, circa il 10% nell'ultimo anno e già un altro 10% da inizio anno - ha spiegato - Serve invertire la rotta per poter portare un forte interesse dal punto di vista degli imprenditori e degli investitori su questo mercato".Nonostante i multipli compressi, "loe anche gli scenari futuri sono molto positivi - ha detto Petracca - Nell'ultimo anno sono cresciti a doppia cifra sia i ricavi medi di tutte le società quotate sull'EGM ed è cresciuto in modo più che proporzionale l'EBITDA"."Quindi lo stato di salute è positivo sia riguardo ai dati storici sia riguardo alle aspettative che hanno gli analisti di mercato, perchédei ricavi e una crescita più che proporzionale della marginalità, che è un po' mancata negli ultimi esercizi per alcuni fattori macroeconomici che hanno impattato la redditività", ha aggiunto.