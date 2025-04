EGM, ecco gli advisor più attivi. Integrae SIM leader per EGA, MIT SIM per Specialist

MIT SIM

(Teleborsa) - Integrae SIM è l'condi Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita (Euronext Growth Milan, EGM) con 58 mandati attivi che rappresentano il 28,2% delle società quotate sull'EGM, al 31 dicembre 2024. Seguono EnVent con 37 mandati, il 18% del totale, econ 17 mandati, l'8,3% del totale. Lo si legge nell'Annual Market Report 2025 a cura dell'Ufficio Studi di Integrae SIM.Scendendo la, ci sono Banca Finnat econ 15 mandati a testa, il 7,3% del totale.ha 14 mandati, il 6,8% del totale, CFO SIM ha 11 mandati, il 5,3% del totale. 8 mandati a testa (3,9%) per. 3 a testa per Invest Italy SIM e. 2 testa per, Banca Akros e Baldi Finance. Ne hanno 1 Intermonte, Banca Investis e Value Track.MIT SIM è l'con il maggior numero di mandati (68), rappresentando una quota di mercato pari al 35,1%. Subito dopo, Integrae SIM gestisce 49 contratti, il 25,3% del totale. Seguono Banca Finnat Euramerica (18, pari al 9,3%), Intesa Sanpaolo (13, pari al 6,7%), CFO SIM (9, pari al 4,6%), Banca Profilo (8), Intermonte (8), Equita SIM (7), Banca Akros (5), BPER Banca (4),(3), Banca Investis (1) e(1).Sommandoal 31 dicembre 2024, Integrae SIM conta 107 mandati tra EGA e Specialist (rispetto ai 102 del 2023), seguita da MIT SIM (85 contratti complessivi), Envent Italia SIM (37) Banca Finnat (33), Banca Profilo (23) e CFO SIM (20).Delle 210 società attualmente quotate sul segmento EGM, Integrae SIM ha partecipato in qualità dia 64 operazioni, emergendo come leader con una quota del 31,8% sul totale delle quotazioni che hanno coinvolto almeno un Global Cordinator (201). Seguono EnVent con 31 società quotate (15,4%), Banca Finnat (15), Alantra (13), Illimity Bank (12) e Banca Profilo e Intesa Sanpaolo con 9 quotazioni ciascuna. 18 operazioni hanno visto la collaborazione di più di un Global Coordinator.Estendendo l'ambito di analisi all'intero mercato di Borsa Italiana e ampliando l', anno di fondazione del mercato Euronext Growth Milan (ex AIM), Integrae SIM emerge come leader di mercato nel ruolo di Global Coordinator, con un totale di 90 IPO effettuate. Tale cifra rappresenta una quota di mercato pari al 24,7%. A seguire, Intesa Sanpaolo con 47 IPO (12,9%), EnVent con 40 IPO (11,0%), Mediobanca con 32 quotazioni (8,8%), Banca Finnat con 24 IPO (6,6%), Equita SIM con 21 IPO (5,8%),con 19 operazioni (5,2%) econ 18 quotazioni (4,9%).Integrae SIM ha svolto l'attività diper 61 società nel corso dell'anno, rappresentando il 32,8% del totale delle emittenti (32,6% nel 2023). Seguono KT&Partners (26), Envent (24) TP ICAP Midcap e Value Track con 21 società ciascuna. Scendendo ancora in classifica, si trovano Intesa Sanpaolo (19), Alantra (17), Websim Corporate (16), CFO SIM (15), PMI Capital Research (15), Banca Finnat Euramerica (14), Banca Profilo (12), Intermonte (10), Banca Akros (9), Equita SIM (6), Mediobanca (1) e(1).