Convergenze, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Convergenze

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato il(aper azione dai precedenti 4,25 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, dopo la pubblicazione dei risultati 2024.Considerando l'esercizio concluso, gli analisti hanno aggiornato il forecast per il periodo 2025-2027,a parità di valore della produzione a favore della BU Energia rispetto alla BU TLC, che comunque prosegue con il massiccio piano di investimenti (3,50 milioni all'anno) in infrastruttura proprietaria. Ilinfine, inizialmente prevista quasi a break-even fino al 2025, impone una revisione al rialzo dell'EBITDA margin dal 17% al 19% attuale, in crescita fino al 20% nel 2027.