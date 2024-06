Somec, tre commesse in ambito navale per complessivi 63,4 milioni di euro

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha ottenutoa beneficio della, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.Il primo contratto, sottoscritto con una primaria società cantieristica, riguarda 2 navi della compagnia Regent Seven Seas Cruises, specializzata in crociere di lusso e controllata da. Firmato con il medesimo complesso cantieristico, il secondo accordo è relativo ad altre 4 navi - di cui 2 in opzione - della compagnia Oceania Cruises, anch'essa controllata da Norwegian Cruise Line. La terza commessa, invece, è stata sottoscritta con un importante cantiere tedesco e riguarda la realizzazione di una nave destinata all'armatore Disney Cruise Line, compagnia statunitense di proprietà dellaI lavori prenderanno avvio nel secondo semestre del 2024 econ volumi - e di conseguenza ricavi - uniformemente distribuiti nell'arco temporale, si legge in una nota."Esprimo grande soddisfazione per queste nuove commesse, non solo perché rappresentano uno dei più importanti pacchetti di lavori in ambito navale ottenuto dopo la pandemia, ma ancor di più perché consolidano il rapporto del nostro Gruppo con armatori dell'alto di gamma", commenta il