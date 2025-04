Somec, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 18,1 euro

Somec

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, con una raccomandazione "" e un target price di 18,10 euro per azione (upside potenziale del 60%).Gli analisti ricordano che l'azienda, fondata nel 1980, si è progressivamente affermata come leader globale, grazie alla qualità dei suoi prodotti e a un'efficace strategia di M&A. Ha ampliato il proprio portfolio e rafforzato la propria presenza internazionalecomplementari nei settori navale, terrestre, delle cucine professionali e del design di lusso, investendo oltre 50 milioni di euro per offrire soluzioni chiavi in ??mano.Dopo un, Somec ha riorganizzato la divisione Mestieri e ha ripreso la traiettoria di crescita entro la fine del 2024, con un solido portafoglio ordini e una redditività in crescita. La sua valutazione rimane bassa, con un EV/EBITDA in calo da 9,1x a 4,7x nel 2025. Ciononostante, la società dimostra una forte resilienza, con un FCF/EBITDA all'84% nel 2024. Il, supportato dalla ripresa del settore crocieristico, potrebbe portare a un rimbalzo del titolo, fino ai livelli di gennaio 2024 (2,7x la valutazione attuale), si legge nella ricerca.