Walgreens taglia le previsioni di profitto 2024 e annuncia la chiusura di negozi

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha chiuso il terzo(terminato il 31 maggio 2024) con undi 0,63 dollari, in calo del 36,6% su base valutaria costante rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, compreso un impatto di 0,24 dollari derivante da minori guadagni su vendita-retrolocazione, un difficile contesto di vendita al dettaglio negli Stati Uniti e le recenti tendenze del settore farmaceutico. Gli analisti si aspettavano un EPS rettificato di 68 centesimi, secondo dati LSEG.Ledel terzo trimestre sono aumentate del 2,6% su base annua raggiungendo i 36,4 miliardi di dollari, in aumento del 2,5% su base valutaria costante."Continuiamo ad affrontare un, comprese le pressioni persistenti sui consumatori statunitensi e l'impatto delle recenti dinamiche di mercato che hanno eroso i margini delle farmacie - ha commentato il- I nostri risultati e le nostre prospettive riflettono questi venti contrari, nonostante le solide prestazioni sia nel nostro segmento sanitario internazionale che in quello statunitense"."Sulla base della nostra revisione strategica,, che è fondamentale per il futuro dell'assistenza sanitaria - ha spiegato - Stiamo affrontando le questioni critiche con urgenza e stiamo lavorando per sbloccare opportunità di crescita. Molte di queste azioni richiederanno tempo, ma sono fiducioso che abbiamo la squadra giusta e la strategia giusta per guidare il turnaround aziendale per i Walgreens di cui i nostri clienti e pazienti hanno bisogno".Walgreensora un utile rettificato compreso tra 2,80 e 2,95 dollari per azione per l'anno fiscale 2024, rispetto alle previsioni di marzo da 3,20 a 3,35 dollari per azione. Gli analisti, in media, si aspettavano indicazioni per 3,20 dollari per azione.Senza specificare il numero di chiusure, Walgreens ha affermato che sta finalizzando unalcuni dei suoi oltre 8.700e che la sua revisione si è concentrata su un quarto delle sue sedi negli Stati Uniti.