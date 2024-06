Iren, closing accordo investimento in Egea atteso il 1° agosto

Iren

(Teleborsa) -comunica con una nota che il closing dell'accordo di investimento in Egea è atteso per il 1° agosto, dopo che sono state risolte le principali condizioni sospensive previste dall'accordo.Nel dettaglio, spiega Iren, la Sesta Sezione Civile - Procedure Concorsuali del Tribunale di Torino ha pubblicato in data odierna il provvedimento di omologa inerente gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi dalle EGEA Spa, EGEA PT e EGEA Commerciale con le proprie creditrici finanziarie, i propri obbligazionisti e i propri fornitori, nonché le proposte di transazione fiscale formulate all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Il 26 giugno è arrivata l'autorizzazione Antitrust che ha seguito il via libera del golden power del 23 aprile.Infine - conclude Iren - "i risultati consolidati riferiti al Perimetro oggetto dell'operazione evidenziano il rispetto della posizione finanziaria netta adjusted contrattualmente indicata".