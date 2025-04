TRM (Iren), l'assemblea approva il bilancio 2024

Iren

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci di, Gruppo, riunitasi sotto la presidenza di Alessandro Battaglino, ha approvato il Bilancio 2024, che si chiude con oltre 114 milioni di, in calo di circa 8 milioni rispetto al dato 2023 a seguito del rallentamento delle attività dovuto a importanti interventi, sia di manutenzione straordinaria sull’impianto, sia di aggiornamento tecnologico e miglioramento dei processi.I risultati 2024 hanno inoltre registrato un EBITDA di oltre 71 milioni di euro e undi circa 32 milioni di euro.Nel 2024, l’impianto ha trattato circa 572 mila tonnellate di rifiuti, con una produzione di energia elettrica di 362 mila MWh, sufficiente per il fabbisogno annuo di circa 160 mila famiglie, e 121 mila MWh di energia termica ceduta alla rete di teleriscaldamento, pari al riscaldamento di oltre 8.700 abitazioni: dati che confermano il contributo costante di TRM alla sostenibilità ambientale.L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di uncomplessivo di circa 30 milioni di euro agli azionisti, fra i quali gli enti pubblici locali presenti all’interno della compagine azionaria di TRM.Ildichiara: “I risultati del 2024 confermano l’importanza strategica dell’impianto di Torino nel ciclo integrato dei rifiuti del Piemonte, grazie all’efficienza dei processi aziendali e alla grande professionalità di tutto il personale e dei nostri partner., nell’ottica della massima trasparenza e di una comunicazione continuativa con i cittadini, come dimostra l'importante attività di apertura dell’impianto con visite ed eventi che registrano sempre ampia partecipazione".