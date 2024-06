Sciopero Borsa Italiana, per sindacati "adesione ampia". Euronext: dialogo aperto

Euronext

(Teleborsa) - Il(parte del gruppo) "ha visto un', con picchi importanti soprattutto nei servizi tecnologici", ed è stato caratterizzato da "uffici vuoti, terminali spenti e telefoni che squillavano a vuoto". Lo affermano i sindacati, dopo lo stop di due ore avvenuto ieri dalle 15,30 a fine turno."Nonostante le tecnologie più avanzate, l'azienda ha toccato con mano cosa significa dover rinunciare, sia pure per due ore, al valore più prezioso di cui può disporre e che non può essere quotato su alcun listino: i propri dipendenti", si legge in una nota diLe organizzazioni sindacali "tornano a ribadire le proprie rivendicazioni in tema di salario, orario, occupazione, governance e relazioni sindacali, e,, richiamano l'azienda e tutti gli attori coinvolti a fornire il loro contributo responsabile per uno sblocco positivo della vertenza".Lo sciopero era stato indotto per la mancanza di garanzie per ladei lavoratori del gruppo, la chiusura aziendale a non corrispondere l'assorbimento dell'ad personam previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per un'che vede ormai consueto ricorso al lavoro straordinario e, infine, per la progressiva perdita didel gruppo."Rispettiamo la decisione dei nostri colleghi che hanno scelto di partecipare allo sciopero indetto dai sindacati, e li ringraziamo per la compostezza che hanno dimostrato - ha detto Euronext - Vogliamo rassicurarli cheper noi. Le nostre persone sono una componente fondamentale del successo di Euronext non solo in Italia, ma in tutta Europa. Per questo motivo, intendiamo fare tutto il possibile per migliorare ulteriormente la qualità del confronto e trovare le migliori soluzioni possibili con i rappresentanti sindacali di ciascuna azienda"."Il nostro- ha aggiunto il gruppo finanziario paneuropeo - L'Italia è al centro dei principali progetti di crescita di Euronext, come dimostrato dall'investimento nella nostra piattaforma comune Optiq, dal trasferimento del nostro data center a Bergamo, dall'internalizzazione della nostra tecnologia e dall'espansione delle attività di Settlement e Clearing in tutta Europa".Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (), su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha nei giorni scorsiperalle ore 13:15, a Palazzo Piacentini, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali afferenti al personale di Borsa Italiana. Dopo il tavolo con i sindacati, il ministero convocherà nella settimana successiva anche i rappresentanti di Borsa Italiana.