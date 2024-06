SG Company acquista il 51% di Klein Russo per 918 mila euro

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un. Prevista anche una clausola di Earn-Out tale per cui, al prezzo stabilito ad oggi, sarà in seguito aggiunto un ulteriore prezzo sulla base dei risultati dell'EBITDA medio del triennio 2024, 2025 e 2026.KleinRusso, con sede a Roma e a Milano, è una società attiva dal 2008 nel settore dell'ideazione, design, sviluppo e produzione diintegrate, strategie di comunicazione e workshop creativi.Ilavverrà in data 18 luglio 2024. L'acquisto della partecipazione è avvenuto pro-quota dagli attuali soci Fabrizio Russo (Chairman), Sandro Volpe (CEO), Manuela Bartelli (Client Service Director) e Antonio Fatini (Chief Creative Officer).Al 31 dicembre 2023, Klein Russo ha registrato i seguenti dati:di 3.028.354 euro,di 801.919 euro;(+debt/-cash) di -852.087 euro;di 513.275 euro."KleinRusso è una realtà creativa gestita da grandi professionisti della comunicazione - ha dichiarato il- Con la loro esperienza pluriennale e i loro servizi in termini di campagne pubblicitarie, engagement, brand storytelling e un approccio orientato alla misurazione concreta dei dati, SG Company aggiunge un importante tassello alla propria offerta nell’ambito della comunicazione e della creazione di valore per i propri clienti. Sarà interessante, nonché un piacere, iniziare a collaborare anche a livello imprenditoriale con le professionalità di questa azienda nella nostra C-Suite per poter crescere tutti insieme ulteriormente".L'acquisizione verrà finanziata in parte cone in parte tramite undi 36 mesi da parte di