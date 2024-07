Airbus: accordo con Spirit AeroSystems

(Teleborsa) -per una potenziale acquisizione di importanti attività correlate adin particolare la produzione di sezioni didelle ali e della sezione centrale della fusoliera dell'A220 a Belfast, Irlanda del Nord, e Casablanca, Marocco; nonché dei piloni dell'A220 a Wichita, Kansas, USA.Con questo accordo,- spiega la nota - mira a garantire la stabilità dell'approvvigionamento per i suoi programmi di aeromobili commerciali attraverso una soluzione più sostenibile, sia operativamente che finanziariamente, per i vari pacchetti di lavoro di Airbus di cui Spirit AeroSystems è attualmente responsabile.La transazione coprirà l'acquisizione di queste attività. Airbus riceverà un compenso di 559 milioni di dollariper un importo nominale di USD 1,00, soggetto ad aggiustamenti anche in base al perimetro finale della transazione.La conclusione di accordi definitivi rimane subordinata a un processo di due diligence. Pur non essendoci alcuna garanzia che l'operazione sarà conclusa, "tutte le parti sono disposte e interessate a lavorare in buona fede per progredire e completare questo processo nel modo più tempestivo possibile", conclude la nota.