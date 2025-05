Bankitalia, Panetta: pagamenti spina dorsale del sistema finanziario

(Teleborsa) - I pagamenti sono la spina dorsale del sistema finanziario. Un sistema di pagamento efficiente è fondamentale per garantire la circolazione sicura e tempestiva di fondi tra privati, imprese e istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale. Così ilnel suo intervento un seminario sui sistemi di pagamento transfrontalieri durante l'assemblea annuale della Asian Development Bank, in corso a Milano.sono spesso date per scontate e passano in gran parte inosservate, finché qualcosa non va storto, sottolinea Panetta. Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a una crescente consapevolezza del fatto che i pagamenti non sono solo una funzione tecnica, ma un pilastro vitale dell'inclusione finanziaria, della stabilità finanziaria, della sovranità monetaria e persino della geopolitica.Il progresso tecnologico ha notevolmente migliorato l'efficienza delle infrastrutture di pagamento nazionali, riducendo i costi di transazione e velocizzando l'esecuzione. Tuttavia, questi miglioramenti si sono concretizzati solo in minima parte nei pagamenti transfrontalieri, che rimangono lenti, costosi e poco trasparenti. Il motivo, spiega il banchiere, è che: norme e procedure armonizzate sono essenziali su questo fronte, e progredire su questi aspetti è più complesso.Secondo il numero uno di Bankitalia, "la posta in gioco è alta". Nel 2024, il mercato globale dei pagamenti transfrontalieri era stimato in oltre 190.000 miliardi di dollari, quasi il doppio del PIL globale, e si prevede che supererà i 300.000 miliardi di dollari nei prossimi 5-10 anni.