Il Buy Now Pay Later vale il 9% dell’e-commerce in Italia

(Teleborsa) - La dilazione deiaccelera la trasformazione dei, con una crescita trasversale a settori merceologici e fasce di popolazione. Nel 2024 prosegue la scalata del(BNPL), che registra un incremento del 45% delle transazioni su base annua e raggiunge un totale cumulato di, di cui 5,2 miliardi attraverso il canale online e 1,6 miliardi presso gli store fisici. Presente al NetComm Forum 2025 in qualità di Gold Sponsor e con uno stand dedicato, HeyLight, piattaforma internazionale di Buy Now Pay Later di Compass, racconta i risultati ottenuti e le strategie future in ambito BNPL.Secondo l’ultima indagine dell’dedicato al tema del BNPL, condotta su un panel di oltre 1.200 consumatori, il tasso di conoscenza di questa soluzione di pagamento a rate è pari al 74%, stabile rispetto ai 12 mesi precedenti. Ad aumentare significativamente è il numero degli utilizzatori, passati dal 9% al 19% in un anno. La dilazione di pagamento si conferma anche un importante fattore di fidelizzazione: 3 intervistati su 4 dichiarano che se un negozio fisico oppure on-line offrisse la possibilità di dilazionare in più rate mensili il pagamento di un acquisto, ciò sarebbe certamente un incentivo per tornare ad acquistare.Indicazione che sale al 94% tra chi ha già utilizzato soluzioni di BNPL. Uno degli aspetti più rilevanti per iè che il BNPL diventa per un 60% degli utilizzatori unper accedere a prodotti di fascia premium. Il 38% di chi ha usufruito del servizio dichiara inoltre che, in assenza della possibilità di dilazionare il pagamento, avrebbe rinunciato o rimandato l’acquisto, mentre un ulteriore 18% avrebbe optato per un acquisto con un ticket più basso. Solo il 44% avrebbe confermato l’acquisto alle stesse condizioni.Nella plenaria pomeridiana del 15 aprile, Direttore Centrale Marketing e Financial Partnership di Compass, parteciperà alla tavola rotonda dedicata alle strategie di customer engagement per vincere nei mercati digitali e omnichannel del fashion e del beauty. Il workshop "" a cura di Luca Lambertini, E-Commerce Director Italy HeyLight, illustrerà invece esempi concreti di brand che hanno adottato le soluzioni HeyLight, evidenziando i vantaggi ottenuti nell’offrire ai propri clienti la possibilità di dilazionare gli acquisti.è oggi disponibile su 2.000 siti di e-commerce e in 35.000 punti vendita in Italia, a cui si aggiungono oltre 1.250 accordi commerciali in Svizzera. Il modello vincente di HeyLight nel BNPL fa leva anche sulle distintive competenze di risk management sviluppate da Compass in oltre 60 anni di attività nel credito alle famiglie. Questo permette di offrire ai merchant il più ampio range di copertura dei bisogni dei clienti con rateazioni di importi fino a €5.000 in 24 mesi, con addebito su carta di pagamento e su conto corrente."La convergenza delle soluzioni di credito e di pagamento continua a esprimere un grande potenziale di innovazione per i mercati retail. Garantire opzioni differenti e all’avanguardia, in cassa o al check-out è infatti un fattore determinante nell’esperienza di acquisto - commenta–. Grazie alle nostre soluzioni di credito, recentemente ampliate anche su base internazionale con il marchio HeyLight, continuiamo a integrare la spinta propulsiva del Buy Now Pay Later con le competenze maturate in oltre 60 anni di esperienza nel credito al consumo. Con soluzioni di dilazione di pagamento e di finanziamento digitale, a cui si aggiunge la tecnologia a distanza pay-by-link continuiamo ad essere un partner di riferimento dei merchant che vogliono offrire ai propri clienti la più ampia gamma di opportunità per pagare un po’ per volta, on-line e in-store".