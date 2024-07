Imu, nel 2023 gettito supera i 13 miliardi di euro: più del 50% a Nord

(Teleborsa) - Secondo i dati elaborati dalnel 2023 il gettito Imu ammonta a. Dai comuni del Nord Italia sono arrivate più della metà delle entrate. I dati arrivano dalla banca-dati "Siope+" e certificano il primato settentrionale nella riscossione dell'imposta: i comuni delhanno infatti incassatodi Imu, pari al 30% del totale del gettito nazionale, quelli del, pari al 23%.I Comuni dislocati nell'hanno incassato 3,1 miliardi (24%). Più indietro quelli dell'(2,1 miliardi, 16%) e delle(964 milioni, pari al 7% del totale). Nel complesso ledi Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo, Bari e Verona insieme hanno incassato quasi 3 miliardi.La classifica nazionale però cambia rapportando il gettito alledel Comune: vincono le zone ad alta densità di seconde case.con più di 11 milioni di euro incassati è il comune più ricco dal punto di vista del gettito Imu "pro-capite": 4.308 euro ad abitante, contro una media nazionale di 228. Altissimi, in relazione alla dimensione dell'ente, anche gli importi incassati da Lignano, nella provincia di Lecco.Accelerano gli incassi da. Dai 922,7 milioni registrati nel 2019 si è passati a 1,2 miliardi nel 2023 dopo 1,1 miliardi nel 2022.prima in classifica in questo ambito avendo incassato versamenti Imu a seguito di accertamento per un totale di 23,6 milioni di euro. Seguono Milano (quasi 22 milioni), Bologna (17,2 milioni) e Venezia, con oltre 15,7 milioni di euro.