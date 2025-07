MUFG, Matteo Merli nominato Head of Financial Institutions per l'Italia

MUFG

(Teleborsa) -, banca globale presente in Italia dal 1972 e tra le principali istituzioni finanziarie del Giappone, ha annunciato laMerli vanta; più recentemente ha ricoperto il ruolo di Executive Director per le attività di Debt Origination pera Milano. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli in, sia nella sede di Milano che di Londra.Merli entra a far parte del Financial Institutions Group (FIG) di MUFG insieme a, che è stato nominato Financial Institutions Relationship Manager. Ilo e Merli saranno basati a Milano e riporteranno funzionalmente a Stef Merckx, Managing Director, Head of Financial Institutions di MUFG Bank Europe. Inoltre, riporteranno a livello regionale a Giuseppe Schirmo, Managing Director, Head of Global Corporate & Investment Banking per l'Italia.Il team FIG di MUFG fornisce un'ampia gamma di servizi per consentire ai clienti di accedere ai mercati dei capitali e ai prodotti di investment banking attraverso servizi di commercial banking, trust banking e di securities. I clienti del segmento FI in Italiadi MUFG, che garantiscono accesso ai mercati dall'Asia alle Americhe, con soluzioni che spaziano dal trade finance alle cartolarizzazioni.